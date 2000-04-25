Силин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1926
Дата смерти25.04.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1926
Отец: Силин Александр
Мать: Ольга Константиновна
Рождение ребёнка
07.10.1949
Сын: Силин Сергей
Мать ребёнка: Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
19.03.1953
Сын: Игорь
Мать ребёнка: Валентина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина Васильевна
Смерть
25.04.2000
Похороны
Неизвестно
Калитниковское кладбище