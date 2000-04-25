Силин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силин Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1926

Дата смерти

25.04.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1926

Отец: Силин Александр

Мать: Ольга Константиновна

Рождение ребёнка
07.10.1949

Сын: Силин Сергей

Мать ребёнка: Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
19.03.1953

Сын: Игорь

Мать ребёнка: Валентина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина Васильевна

Смерть
25.04.2000
Похороны
Неизвестно
Калитниковское кладбище
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