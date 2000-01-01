Арчаков Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арчаков Вячеслав

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арчаков Дмитрий Панкратович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, Павловка (Мордовский район)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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