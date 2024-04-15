Сорока Иосиф Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорока Иосиф Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.04.1865 ст.

Жена: Сорока Марина Ивановна

Хотень, Сумська область
По жениху поручители села Хотени крестьянин-собственник Иван Сорока и солдат Кузьма Сорока, по невесте - деревни Кровной Иван Щербаков и Василий Щербаков | Успенская церковь | https://www.familysearch... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Хотень, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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