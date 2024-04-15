Сорока Иосиф Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Бракосочетание
25.04.1865 ст.
Жена: Сорока Марина Ивановна
По жениху поручители села Хотени крестьянин-собственник Иван Сорока и солдат Кузьма Сорока, по невесте - деревни Кровной Иван Щербаков и Василий Щербаков | Успенская церковь | https://www.familysearch... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно