Пермяков Неточно Рафаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПермяков Неточно Рафаил

Пермяков Неточно Рафаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кошурникова Лариса Павловна

Черная Холуница, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.