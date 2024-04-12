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Калафат Иван Игнатьевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

21.09.1907

Дата смерти

23.03.1908

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1907

Отец: Калафат Игнатий Федорович

Мать: Калафат Пелагея Трифоновна

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1907г. /запись № 66 / ГАДО - Ф-426-1-11 /стр.№ / 32 /
Смерть
23.03.1908
Причина смерти: В младенческом возрасте - болезнь скарлатина | Николаевская церковь м/к 1908г. / зап.№ 11 /, ГАДО , Ф - 426-1-11 / лист № 117 /.
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