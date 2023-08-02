Kliks Ferdynand — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kliks Ferdynand

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1813 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Kliks Karol

Мать: Kliks Juzefa

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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