(Пешкова) Акулина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Пешкова) Акулина Николаевна

(Пешкова) Акулина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Пешкова Ульяна Митрофановна

Отец ребёнка: Пешков Митрофан Петрович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Пешкова Мария Митрофановна

Отец ребёнка: Пешков Митрофан Петрович

Рождение ребёнка
10.12.1932

Дочь: Пешкова Евдокия Митрофановна

Отец ребёнка: Пешков Митрофан Петрович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Пешков Иван Митрофанович

Отец ребёнка: Пешков Митрофан Петрович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Пешков Михаил Митрофанович

Отец ребёнка: Пешков Митрофан Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пешков Митрофан Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close