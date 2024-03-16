(Пешкова) Акулина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Николай
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Пешкова Ульяна Митрофановна
Отец ребёнка: Пешков Митрофан Петрович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Пешкова Мария Митрофановна
Отец ребёнка: Пешков Митрофан Петрович
Рождение ребёнка
10.12.1932
Дочь: Пешкова Евдокия Митрофановна
Отец ребёнка: Пешков Митрофан Петрович
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Пешков Митрофан Петрович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Пешков Михаил Митрофанович
Отец ребёнка: Пешков Митрофан Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно