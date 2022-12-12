Судариков Иосиф Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСудариков Иосиф Иванович

Судариков Иосиф Иванович

avatar

Место рождения

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Судариков Иван

Мать: Сударикова ?

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
09.11.1894

Жена: Сударикова Анна Спиридоновна

Нармочь, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
18.07.1898

Дочь: Сударикова Мария И Иосифовна

Мать ребёнка: Сударикова Анна Спиридоновна

Рождение ребёнка
01.11.1900

Дочь: Сударикова Александра Иосифовна

Мать ребёнка: Сударикова Анна Спиридоновна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Судариков Гавриил Иосифович

Мать ребёнка: Сударикова Анна Спиридоновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close