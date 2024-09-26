Беззубова Евдокия Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беззубова Евдокия Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

08.03.1942

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Лев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Беззубова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Беззубов Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
24.12.1899

Дочь: (Беззубова) Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Беззубов Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
19.11.1903

Сын: Беззубов Иван Иванович

Отец ребёнка: Беззубов Иван Фёдорович

Исаково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
27.06.1906

Сын: Беззубов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Беззубов Иван Фёдорович

Исаково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
27.08.1910

Сын: Беззубов Александр Иванович

Отец ребёнка: Беззубов Иван Фёдорович

Исаково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
08.03.1942

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