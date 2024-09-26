Беззубова Евдокия Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти08.03.1942
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Лев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Беззубова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Беззубов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
24.12.1899
Дочь: (Беззубова) Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Беззубов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
19.11.1903
Отец ребёнка: Беззубов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
27.06.1906
Отец ребёнка: Беззубов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
27.08.1910
Сын: Беззубов Александр Иванович
Отец ребёнка: Беззубов Иван Фёдорович
Смерть
08.03.1942