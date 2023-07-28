Горбунова Наталья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1920
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Горбунов Алексей Степанович
Отец ребёнка: Горбунов Степан Петрович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Горбунова) Нина Степановна
Отец ребёнка: Горбунов Степан Петрович
Место жительства
1942
Смерть
Неизвестно