Горбунова Наталья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Наталья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1920

Муж: Горбунов Степан Петрович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Горбунов Алексей Степанович

Отец ребёнка: Горбунов Степан Петрович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Горбунова) Нина Степановна

Отец ребёнка: Горбунов Степан Петрович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1942
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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