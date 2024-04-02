??? (Федотова) Евдокия Андреевна
Место рождения
Дата рождения20.02.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1908
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ??? Василий ?
Огородникова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ??? Василий ?
Смерть
Неизвестно