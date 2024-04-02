??? (Федотова) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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??? (Федотова) Евдокия Андреевна

Место рождения

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

20.02.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1908

Отец: Федотов Андрей Султан Егорович

Мать: Федотова Пелагея Федоровна

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ??? Василий ?

Огородникова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ??? Василий ?

Смерть
Неизвестно
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