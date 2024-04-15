Котенко Василиса Акакиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
16.03.1898 ст.
Сын: Котенко Алексей Иосифович
Отец ребёнка: Котенко Иосиф Филиппович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96R-V?i=83&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
07.11.1899 ст.
Отец ребёнка: Котенко Иосиф Филиппович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96R-Y?i=35&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
14.03.1901 ст.
Отец ребёнка: Котенко Иосиф Филиппович
Рождение ребёнка
13.01.1903 ст.
Отец ребёнка: Котенко Иосиф Филиппович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7H-D?i=622&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
30.11.1906 ст.
Отец ребёнка: Котенко Иосиф Филиппович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4Y-H?i=889&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно