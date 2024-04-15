Котенко Василиса Акакиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотенко Василиса Акакиевна

Котенко Василиса Акакиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1898 ст.

Сын: Котенко Алексей Иосифович

Отец ребёнка: Котенко Иосиф Филиппович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96R-V?i=83&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
07.11.1899 ст.

Сын: Котенко Михаил Иосифович

Отец ребёнка: Котенко Иосиф Филиппович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96R-Y?i=35&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
14.03.1901 ст.

Сын: Котенко Иван Иосифович

Отец ребёнка: Котенко Иосиф Филиппович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
13.01.1903 ст.

Сын: Котенко Петр Иосифович

Отец ребёнка: Котенко Иосиф Филиппович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7H-D?i=622&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
30.11.1906 ст.

Сын: Котенко Андрей Иосифович

Отец ребёнка: Котенко Иосиф Филиппович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4Y-H?i=889&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котенко Иосиф Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close