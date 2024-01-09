(Тужик) Елена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Тужик Федор
Мать: Тужик ?
Дочь: (Михновская) Агафия Федоровна
Отец ребёнка: Махновский Фёдор Логгинович
Дочь: (Махновская) Степанида (Стефанида) Фёдоровна
Отец ребёнка: Махновский Фёдор Логгинович
Сын: Махновский Леонтий Фёдорович
Отец ребёнка: Махновский Фёдор Логгинович
Дочь: Квач (Махновская) Надежда Фёдоровна
Отец ребёнка: Махновский Фёдор Логгинович
Дочь: (Бабич) Ульяна (Иулания) Федоровна
Отец ребёнка: Махновский Фёдор Логгинович
Сын: Махновский Трофим Фёдорович
Отец ребёнка: Махновский Фёдор Логгинович
Дочь: Нестерец (Махновская) Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Махновский Фёдор Логгинович
Дочь: Гапетченко (Махновская) Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Махновский Фёдор Логгинович
Дочь: (Махновская) Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Махновский Фёдор Логгинович
Дочь: Иванова (Махновская) Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Махновский Фёдор Логгинович