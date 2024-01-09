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(Тужик) Елена Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Тужик Федор

Мать: Тужик ?

Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Михновская) Агафия Федоровна

Отец ребёнка: Махновский Фёдор Логгинович

Рождение ребёнка
05.11.1875

Дочь: (Махновская) Степанида (Стефанида) Фёдоровна

Отец ребёнка: Махновский Фёдор Логгинович

Меченки, Полтавська область
Рождение ребёнка
16.06.1876

Сын: Махновский Леонтий Фёдорович

Отец ребёнка: Махновский Фёдор Логгинович

Рождение ребёнка
16.09.1880

Дочь: Квач (Махновская) Надежда Фёдоровна

Отец ребёнка: Махновский Фёдор Логгинович

Рождение ребёнка
09.12.1882

Дочь: (Бабич) Ульяна (Иулания) Федоровна

Отец ребёнка: Махновский Фёдор Логгинович

Линовица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.09.1884

Сын: Махновский Трофим Фёдорович

Отец ребёнка: Махновский Фёдор Логгинович

Леляки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.01.1887

Дочь: Нестерец (Махновская) Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Махновский Фёдор Логгинович

Меченки, Полтавська область
Рождение ребёнка
15.11.1888

Дочь: Гапетченко (Махновская) Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Махновский Фёдор Логгинович

Удайцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.04.1892

Дочь: (Махновская) Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Махновский Фёдор Логгинович

Леляки, Полтавська область
Рождение ребёнка
07.07.1897

Дочь: Иванова (Махновская) Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Махновский Фёдор Логгинович

Смерть
Неизвестно

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