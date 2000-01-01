Якоб Jacob Иоганнес Николаус — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якоб Jacob Иоганнес Николаус

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Место рождения

Нейбург

Дата рождения

1729

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Нейбург
Рождение ребёнка
1771

Сын: Якоб Jacob Филипп Якоб Николаусович

Мать ребёнка: Якоб Jacob Анна Маргарета Михаелевна

Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.
Смерть
1790
Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.
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