Якоб Jacob Иоганнес Николаус
Место рожденияНейбург
Дата рождения1729
Дата смерти1790
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Нейбург
Рождение ребёнка
1771
Сын: Якоб Jacob Филипп Якоб Николаусович
Мать ребёнка: Якоб Jacob Анна Маргарета Михаелевна
Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.
Смерть
1790
Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.