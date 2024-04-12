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Худякова Прасковья Ивановна

Место рождения

Бубенщиково, Николаевская волость, Барнаульский уезд

Дата рождения

1925

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Худяков Иван Макарович

Мать: Гутова Худякова Васса Филалеевна

Бубенщиково, Николаевская волость, Барнаульский уезд
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