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Худякова Прасковья Ивановна
Худякова Прасковья Ивановна
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Древо
Место рождения
Бубенщиково
, Николаевская волость, Барнаульский уезд
Дата рождения
1925
Пол
Женский
Отец
Худяков Иван Макарович
1888 г.р.
Мать
Гутова Худякова Васса Филалеевна
1892 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец:
Худяков Иван Макарович
Мать:
Гутова Худякова Васса Филалеевна
Бубенщиково
, Николаевская волость, Барнаульский уезд
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