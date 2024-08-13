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Присекин Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1843

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
билетный солдат
Бракосочетание
28.10.1863

Жена: Присекина (Негробова) Параскева Яковлевна

Рождение ребёнка
10.10.1864

Сын: Присекин Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Присекина (Негробова) Параскева Яковлевна

Рождение ребёнка
30.06.1866

Дочь: (Присекина) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Присекина (Негробова) Параскева Яковлевна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Присекин Никанор Михайлович

Мать ребёнка: Присекина (Негробова) Параскева Яковлевна

Рождение ребёнка
01.12.1879

Сын: Присекин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Присекина (Негробова) Параскева Яковлевна

Рождение ребёнка
16.04.1881

Сын: Присекин Федор Михайлович

Мать ребёнка: Присекина (Негробова) Параскева Яковлевна

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