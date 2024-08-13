Присекин Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1843
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
билетный солдат
Бракосочетание
28.10.1863
Рождение ребёнка
10.10.1864
Сын: Присекин Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Присекина (Негробова) Параскева Яковлевна
Рождение ребёнка
30.06.1866
Дочь: (Присекина) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Присекина (Негробова) Параскева Яковлевна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Присекин Никанор Михайлович
Мать ребёнка: Присекина (Негробова) Параскева Яковлевна
Рождение ребёнка
01.12.1879
Сын: Присекин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Присекина (Негробова) Параскева Яковлевна
Рождение ребёнка
16.04.1881
Сын: Присекин Федор Михайлович
Мать ребёнка: Присекина (Негробова) Параскева Яковлевна