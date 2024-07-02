Андреева Людмила Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреева Людмила Дмитриевна

Андреева Людмила Дмитриевна

avatar

Место рождения

Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область

Дата рождения

16.11.1949

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1949

Отец: Кутыркин Дмитрий Васильевич

Мать: Степурина (Мелихова) Валентина Михайловна

Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Медведев Анатолий

Рождение ребёнка
22.04.1970

Сын: Плетнев Михаил Юрьевич

Отец ребёнка: Плетнев Юрий Прокофиевич

Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.