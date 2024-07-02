Андреева Людмила Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения16.11.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Медведев Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андреев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Медведев Анатолий
Рождение ребёнка
22.04.1970
Отец ребёнка: Плетнев Юрий Прокофиевич
Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область