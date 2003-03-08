Баженова (Баженов) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баженова (Баженов) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1931 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1931

Сын: Баженов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Баженов Василий

Кокчетавская область, Щучинский район, село Николаевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баженов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баженов Василий

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