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Кочев Петр Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

13.07.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

1933 г.р.
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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1933

Жена: Кочева Анна Андреевна

Кочева, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.12.1933

Сын: Кочев Михаил Петрович

Мать ребёнка: Кочева Анна Андреевна

Кочева, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.12.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кочева Анна Андреевна

Кочева, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.11.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кочева Анна Андреевна

Кочева, Яранский уезд, Вятская губерния
Призыв на военную службу
18.08.1941
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
по мобилизации Советским РВК и направлен в распоряжение командира стрелкового полка, г. Котельнич
Пропал без вести (военное)
13.10.1941
Калуга, город Калуга, Калужская область
в составе 5 гв сд при обороне Калуги
Пропал без вести (военное)
09.03.1942
Чегодаево, Болховский муниципальный район, Орловская область
в составе 870 сп, 18 апреля был в списке выздоравливающих в военно-пересыльном пункте 18 азсп
Смерть
13.07.1942
Некрасово, Рупосовская волость, Юхновский уезд
погиб в боевых действиях в составе заградительного батальона 415 сд
Перезахоронение
Около 1950
Ореховня, Износковский муниципальный район, Калужская область
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