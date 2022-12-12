Кочев Петр Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти13.07.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1933
Жена: Кочева Анна Андреевна
Рождение ребёнка
26.12.1933
Мать ребёнка: Кочева Анна Андреевна
Рождение ребёнка
14.12.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кочева Анна Андреевна
Рождение ребёнка
17.11.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кочева Анна Андреевна
Призыв на военную службу
18.08.1941
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
по мобилизации Советским РВК и направлен в распоряжение командира стрелкового полка, г. Котельнич
Пропал без вести (военное)
13.10.1941
Калуга, город Калуга, Калужская область
в составе 5 гв сд при обороне Калуги
Пропал без вести (военное)
09.03.1942
Чегодаево, Болховский муниципальный район, Орловская область
в составе 870 сп, 18 апреля был в списке выздоравливающих в военно-пересыльном пункте 18 азсп
Смерть
13.07.1942
Некрасово, Рупосовская волость, Юхновский уезд
погиб в боевых действиях в составе заградительного батальона 415 сд
Перезахоронение
Около 1950
Ореховня, Износковский муниципальный район, Калужская область