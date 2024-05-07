Устинов Петр Егорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Устинов Петр Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устинов Леонид Петрович

Мать ребёнка: Исупова Варвара Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинова Лидия Петровна

Мать ребёнка: Исупова Варвара Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинова Любовь Петровна

Мать ребёнка: Исупова Варвара Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинова Зинаида Петровна

Мать ребёнка: Исупова Варвара Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исупова Варвара Степановна

Смерть
Неизвестно

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