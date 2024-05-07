Устинов Петр Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Исупова Варвара Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинова Лидия Петровна
Мать ребёнка: Исупова Варвара Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинова Любовь Петровна
Мать ребёнка: Исупова Варвара Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинова Зинаида Петровна
Мать ребёнка: Исупова Варвара Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно