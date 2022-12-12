Колобов Леонид Николаевич
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1895 по 1915
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1915 по 1923
Место жительства
С 1923 по 1925
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
С 1925 по 1933
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1933 по 1934
г. Харьков, Украина
Место жительства
С 1934 по 1935
Место жительства
С 1936 по 1938
г. Харьков, Украина
Место жительства
С 1938 по 1943
Смерть
1943