Колобов Леонид Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колобов Леонид Николаевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1895 по 1915
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1915 по 1923
Курск, город Курск, Курская область
Место жительства
С 1923 по 1925
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
С 1925 по 1933
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1933 по 1934
г. Харьков, Украина
Место жительства
С 1934 по 1935
Курск, город Курск, Курская область
Место жительства
С 1936 по 1938
г. Харьков, Украина
Место жительства
С 1938 по 1943
Томск, город Томск, Томская область
Смерть
1943
Томск, город Томск, Томская область
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