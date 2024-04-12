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Насонов Антон Исаевич

Место рождения

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Насонов Исай Парфенович

Мать: Насонова Елена Петровна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
в ревизии 1858 года указан возраст 6 лет
Рождение ребёнка
24.10.1897 ст.

Сын: Насонов Дмитрий Антонович

Мать ребёнка: Насонова Дарья Леоновна (Леонтьевна)

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Воспреемники: Иван Федоров Олейников, Евдокия Семенова Михалева
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Насонова Дарья Леоновна (Леонтьевна)

Смерть
Неизвестно
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