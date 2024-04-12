Насонов Антон Исаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1852
Отец: Насонов Исай Парфенович
Мать: Насонова Елена Петровна
в ревизии 1858 года указан возраст 6 лет
Рождение ребёнка
24.10.1897 ст.
Сын: Насонов Дмитрий Антонович
Мать ребёнка: Насонова Дарья Леоновна (Леонтьевна)
Воспреемники: Иван Федоров Олейников, Евдокия Семенова Михалева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно