Селивёрстова Прасковья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивёрстова Прасковья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Селиверстов Афанасий Семенович

Отец ребёнка: Селивёрстов Семен Семёнович

Ольховатка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Селиверстова Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Селивёрстов Семен Семёнович

Ольховатка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Селиверстова Агафья Семеновна

Отец ребёнка: Селивёрстов Семен Семёнович

Ольховатка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.10.1844

Сын: Селиверстов Яков Семёнович

Отец ребёнка: Селивёрстов Семен Семёнович

Ольховатка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Селиверстов Василий Семенович

Отец ребёнка: Селивёрстов Семен Семёнович

Ольховатка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
?.06.1850

Дочь: Селиверстова Макрида Семеновна

Отец ребёнка: Селивёрстов Семен Семёнович

Ольховатка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селивёрстов Семен Семёнович

Смерть
Неизвестно
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