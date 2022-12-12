Селивёрстова Прасковья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Селиверстов Афанасий Семенович
Отец ребёнка: Селивёрстов Семен Семёнович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Селиверстова Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Селивёрстов Семен Семёнович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Селиверстова Агафья Семеновна
Отец ребёнка: Селивёрстов Семен Семёнович
Рождение ребёнка
16.10.1844
Сын: Селиверстов Яков Семёнович
Отец ребёнка: Селивёрстов Семен Семёнович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Селиверстов Василий Семенович
Отец ребёнка: Селивёрстов Семен Семёнович
Рождение ребёнка
?.06.1850
Дочь: Селиверстова Макрида Семеновна
Отец ребёнка: Селивёрстов Семен Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно