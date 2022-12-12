Мария Леонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1886
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Старостин Михаил Васильев
Рождение ребёнка
29.03.1897
Дочь: Матрона Михайлова
Отец ребёнка: Старостин Михаил Васильев
Рождение ребёнка
14.04.1902
Сын: Старостин Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Старостин Михаил Васильев
Смерть
Неизвестно