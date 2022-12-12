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Мария Леонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1886

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Старостин Михаил Васильев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.03.1897

Дочь: Матрона Михайлова

Отец ребёнка: Старостин Михаил Васильев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.04.1902

Сын: Старостин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Старостин Михаил Васильев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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