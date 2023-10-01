Абашкина Марья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бирюков Николай Семенович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Бирюкова Александра Семеновна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Бирюкова Валентина Семеновна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1940
Сын: Бирюков Владимир Семенович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно