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Абашкина Марья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бирюков Николай Семенович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1925

Сын: Бирюков Сергей Семенович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Бирюкова Александра Семеновна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Бирюкова Валентина Семеновна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1940

Сын: Бирюков Владимир Семенович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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