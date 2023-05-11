Климов Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1961
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1961
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно