Климов Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климов Виктор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1961

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1961

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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