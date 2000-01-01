Котельникова (Котельникова) Акилина Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1795 и 1796
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1795 и 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1815 и 1816
Сын: Котельников Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Котельников Дмитрий Григорьевич
Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1816 и 1817
Сын: Котельников Фёдор Дмитриевич
Отец ребёнка: Котельников Дмитрий Григорьевич
Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1825 и 1826
Сын: Котельников Яков Дмитриевич
Отец ребёнка: Котельников Дмитрий Григорьевич
Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1831 и 1832
Сын: Котельников Виктор Дмитриевич
Отец ребёнка: Котельников Дмитрий Григорьевич
Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1834 и 1835
Сын: Котельников Доримедонт Дмитриевич
Отец ребёнка: Котельников Дмитрий Григорьевич
Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1843 и 1844
Сын: Котельников Пётр Дмитриевич
Отец ребёнка: Котельников Дмитрий Григорьевич
Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1850