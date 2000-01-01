Котельникова (Котельникова) Акилина Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котельникова (Котельникова) Акилина Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1795 и 1796

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1795 и 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1815 и 1816

Сын: Котельников Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Котельников Дмитрий Григорьевич

Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1816 и 1817

Сын: Котельников Фёдор Дмитриевич

Отец ребёнка: Котельников Дмитрий Григорьевич

Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1825 и 1826

Сын: Котельников Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Котельников Дмитрий Григорьевич

Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1831 и 1832

Сын: Котельников Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Котельников Дмитрий Григорьевич

Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1834 и 1835

Сын: Котельников Доримедонт Дмитриевич

Отец ребёнка: Котельников Дмитрий Григорьевич

Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1843 и 1844

Сын: Котельников Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Котельников Дмитрий Григорьевич

Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1850
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