Ши(е)пи(е)тькин Петр Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Отец: Ши(е)пи(е)тькин Филипп Федоров (Федотов, Федосьев)
Дочь: Анастасия Петрова
Мать ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Хавронья (Феврония) Пантелеева (Пантелеймонова)
Дочь: Макухина Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Хавронья (Феврония) Пантелеева (Пантелеймонова)
Дочь: Келепова Марфа Петровна
Мать ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Хавронья (Феврония) Пантелеева (Пантелеймонова)
Дочь: Елена Петровна
Мать ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Хавронья (Феврония) Пантелеева (Пантелеймонова)
Дочь: Устинья Петровна
Мать ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Хавронья (Феврония) Пантелеева (Пантелеймонова)
Сын: Ши(е)пи(е)тькин Максим мл Петрович
Мать ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Хавронья (Феврония) Пантелеева (Пантелеймонова)
Сын: Ши(е)пи(е)тькин Емельян Петрович
Мать ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Хавронья (Феврония) Пантелеева (Пантелеймонова)