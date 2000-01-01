Счасливцев Антон Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Счасливцев Антон Сидорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Счасливцев Сидор Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Счасливцев Филип Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Счасливцев Григорий Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Счасливцев Харлам Антонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1810
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