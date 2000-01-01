Счасливцев Антон Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти1810
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Счасливцев Сидор Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Счасливцев Филип Антонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Счасливцев Григорий Антонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Счасливцев Харлам Антонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1810