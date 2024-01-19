Хуторная Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХуторная Ирина

Хуторная Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Миронов Александр Леонидович

Мать: Миронова Виктория Владимировна

Рождение ребёнка
16.05.2019

Сын: Хуторной Иван Андреевич

Отец ребёнка: Хуторной Андрей Викторович

Рождение ребёнка
16.05.2019

Сын: Хуторной Иван Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.11.2022

Дочь: Хуторная Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Хуторной Андрей Викторович

Рождение ребёнка
14.11.2022

Дочь: Хуторная Варвара Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.12.2023

Дочь: Хуторная Алена Андреевна

Отец ребёнка: Хуторной Андрей Викторович

Рождение ребёнка
21.12.2023

Дочь: Хуторная Алена Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуторной Андрей Викторович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close