Хуторная Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.05.2019
Отец ребёнка: Хуторной Андрей Викторович
Рождение ребёнка
16.05.2019
Рождение ребёнка
14.11.2022
Дочь: Хуторная Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Хуторной Андрей Викторович
Рождение ребёнка
14.11.2022
Дочь: Хуторная Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
21.12.2023
Дочь: Хуторная Алена Андреевна
Отец ребёнка: Хуторной Андрей Викторович
Рождение ребёнка
21.12.2023
Дочь: Хуторная Алена Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно