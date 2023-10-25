Дружинин Никита Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дружинин Владимир Никитович
Мать ребёнка: Дружинина Текуса Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чумакова Виргиния Никитична
Мать ребёнка: Дружинина Текуса Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно