Худякова (Деревинова) Наталья (Наталия) Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худякова (Деревинова) Наталья (Наталия) Моисеева

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829 ст.

Отец: Деревинов Моисей Савельев

Мать: Деревинова (Иванова) Аксинья (Ксения) Николаева

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худяков Алексей Емельянов

Рождение ребёнка
26.10.1852 ст.

Дочь: Рештова (Худякова) Настасья (Анастасия) Алексеевна

Отец ребёнка: Худяков Алексей Емельянов

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
1855 ст.

Дочь: (Худякова) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Худяков Алексей Емельянов

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
20.10.1857 ст.

Сын: Худяков Дмитрий (Димитрий) Алексеевич

Отец ребёнка: Худяков Алексей Емельянов

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
1861 ст.

Сын: Худяков Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Худяков Алексей Емельянов

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
Неизвестно

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