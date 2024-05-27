Худякова (Деревинова) Наталья (Наталия) Моисеева
Место рождения
Дата рождения1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1852 ст.
Дочь: Рештова (Худякова) Настасья (Анастасия) Алексеевна
Отец ребёнка: Худяков Алексей Емельянов
Рождение ребёнка
1855 ст.
Дочь: (Худякова) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Худяков Алексей Емельянов
Рождение ребёнка
20.10.1857 ст.
Сын: Худяков Дмитрий (Димитрий) Алексеевич
Отец ребёнка: Худяков Алексей Емельянов
Рождение ребёнка
1861 ст.
Сын: Худяков Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Худяков Алексей Емельянов
Смерть
Неизвестно