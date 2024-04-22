Журавлев Абрам Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Журавлев Лаврентий
Рождение ребёнка
07.01.1898
Сын: Журавлев Василий Абрамович
Мать ребёнка: Журавлева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
11.04.1923
Мать ребёнка: Журавлева Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Журавлева Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно