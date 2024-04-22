Журавлев Абрам Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлев Абрам Лаврентьевич

Место рождения

Свищевка, Белинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Журавлев Лаврентий

Мать: не указана

Свищевка, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.01.1898

Сын: Журавлев Василий Абрамович

Мать ребёнка: Журавлева Анна Ивановна

Свищевка, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
11.04.1923

Сын: Журавлев Семен Абрамович

Мать ребёнка: Журавлева Анна Ивановна

Свищевка, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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