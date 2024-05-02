Лапшина (Климова) Зоя Павловна
Место рождения
Дата рождения20.02.1919
Дата смерти20.11.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1919
Отец: Климов Павел Иванович
Мать: Климова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
28.11.1941
Дочь: Козлова Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Лапшин Иван Иванович
Рождение ребёнка
12.10.1947
Дочь: Беднарская Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Лапшин Иван Иванович
Смерть
20.11.1961