Лапшина (Климова) Зоя Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛапшина (Климова) Зоя Павловна

Лапшина (Климова) Зоя Павловна

avatar

Место рождения

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

Дата рождения

20.02.1919

Дата смерти

20.11.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1919

Отец: Климов Павел Иванович

Мать: Климова Анна Ефимовна

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
28.11.1941

Дочь: Козлова Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Лапшин Иван Иванович

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
12.10.1947

Дочь: Беднарская Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Лапшин Иван Иванович

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Смерть
20.11.1961
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close