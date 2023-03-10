Сидорова (Ермакова) Аграфена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1926
Сын: Сидоров Алексей Георгиевич
Отец ребёнка: Сидоров Георгий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1931
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно