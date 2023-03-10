Сидорова (Ермакова) Аграфена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Ермакова) Аграфена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1926 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Ермаков Михаил Матвеев

Мать: Пуляева Александра Васильева

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоров Георгий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Сидоров Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Сидоров Георгий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоров Георгий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоров Георгий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Похороны
Неизвестно
Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
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