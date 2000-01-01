Черняновская Вероника Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняновская Вероника Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Ирина Павловна

Отец ребёнка: Черняновский Павел Петрович

Рождение ребёнка
1971

Сын: Черняновский Владимир Павлович

Отец ребёнка: Черняновский Павел Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черняновский Павел Петрович

Смерть
Неизвестно
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