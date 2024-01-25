Штонда Надежда Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1886
Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 424об-425.
Рождение ребёнка
17.02.1909
Отец ребёнка: Штонда Иван Федорович
Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 179об-180.
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Штонда Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Штонда Иван Федорович
Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 424об-425.
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Штонда Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Штонда Иван Федорович
Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 424об-425.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно