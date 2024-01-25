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Штонда Надежда Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 424об-425.
Рождение ребёнка
17.02.1909

Сын: Штонда Федор Иванович

Отец ребёнка: Штонда Иван Федорович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 179об-180.
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Штонда Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Штонда Иван Федорович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 424об-425.
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Штонда Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Штонда Иван Федорович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 424об-425.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штонда Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
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