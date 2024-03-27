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Мухаметкул

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1797 г.р.

Мать

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Рахимкул

Мать: ?

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
09.11.1845

Сын: Ахметзян

Мать ребёнка: Шагида Хабибулла Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
08.03.1847

Сын: Нигматзян

Мать ребёнка: Шагида Хабибулла Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
09.11.1869

Сын: Мухамедшах

Мать ребёнка: Шагида Хабибулла Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шакир

Мать ребёнка: Шагида Хабибулла Кызы

Ширд
Смерть
Неизвестно
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