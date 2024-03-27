Мухаметкул
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.11.1845
Сын: Ахметзян
Мать ребёнка: Шагида Хабибулла Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
08.03.1847
Сын: Нигматзян
Мать ребёнка: Шагида Хабибулла Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
09.11.1869
Сын: Мухамедшах
Мать ребёнка: Шагида Хабибулла Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шакир
Мать ребёнка: Шагида Хабибулла Кызы
Ширд
Смерть
Неизвестно