Долгов Владимир Константинович
Место рождения
Дата рождения1952
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: Долгов Константин
Мать: Долгова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
1981
Сын: Долгов Михаил Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долгова Лариса Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долгова Людмила
Смерть
Неизвестно