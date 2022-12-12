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Долгов Владимир Константинович

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Место рождения

Княгинино, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Долгов Константин

Мать: Долгова Зоя Ивановна

Княгинино, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1981

Сын: Долгов Михаил Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долгова Лариса Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Людмила

Смерть
Неизвестно
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