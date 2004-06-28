Хафизова (Степанова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хафизова (Степанова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1933

Дата смерти

28.06.2004

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1933

Отец: Илюхин Степан Терентьевич

Мать: Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
16.05.1955

Дочь: Сусарева Любовь

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
27.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хафизов Хатып Хафизович

с.Тенишево Камско-Устьинский р-н РТ
Рождение ребёнка
16.09.1962

Сын: Хафизов Ильдар Хатыпович

Отец ребёнка: Хафизов Хатып Хафизович

с.Тенишево Камско-Устьинский р-н РТ
Смерть
28.06.2004
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