Хафизова (Степанова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1933
Дата смерти28.06.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1933
Отец: Илюхин Степан Терентьевич
Мать: Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
16.05.1955
Дочь: Сусарева Любовь
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
27.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хафизов Хатып Хафизович
с.Тенишево Камско-Устьинский р-н РТ
Рождение ребёнка
16.09.1962
Отец ребёнка: Хафизов Хатып Хафизович
с.Тенишево Камско-Устьинский р-н РТ
Смерть
28.06.2004