Хорошилова Наталья Даниленка
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Волокушина Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волокушина Лиана
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Заварзин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хорошилов Петр
Рождение ребёнка
01.09.2011
Отец ребёнка: Заварзин Сергей