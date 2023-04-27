Хорошилова Наталья Даниленка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошилова Наталья Даниленка

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Волокушина Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волокушина Лиана

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заварзин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошилов Петр

Рождение ребёнка
01.09.2011

Сын: Заварзин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Заварзин Сергей

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