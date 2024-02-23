Лоскутова Евдокия Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До ?.01.1865
Рождение ребёнка
27.10.1865 ст.
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Михайлович
28.10.1865 года крещение. Восприемник: Игнат Авксентиев Лоскутов. Л. 34 об.
Рождение ребёнка
14.08.1884 ст.
Дочь: Лоскутова Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Михайлович
15.08.1884 года крещение. Восприемник: умершего солдата Иосифа Михайлова Лоскутова жена Мария Федоровна. лл. 49 об. 50
Рождение ребёнка
14.06.1887 ст.
Сын: Лоскутов Христофор Иванович
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Михайлович
16.04.1887 год крещение. Восприемник: уволенный в запас армии солдат Леонтий Иванов Кожевников. лл. 19 об. 20
Рождение ребёнка
04.08.1888 ст.
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Михайлович
6.08.1888 года крещение. Восприемник: Антипа Карпов Лоскутов лл. 171 об. 172
Смерть
Неизвестно