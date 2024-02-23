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Лоскутова Евдокия Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До ?.01.1865

Муж: Лоскутов Иван Михайлович

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
27.10.1865 ст.

Сын: Лоскутов Косма Иванович

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Михайлович

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
28.10.1865 года крещение. Восприемник: Игнат Авксентиев Лоскутов. Л. 34 об.
Рождение ребёнка
14.08.1884 ст.

Дочь: Лоскутова Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Михайлович

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
15.08.1884 года крещение. Восприемник: умершего солдата Иосифа Михайлова Лоскутова жена Мария Федоровна. лл. 49 об. 50
Рождение ребёнка
14.06.1887 ст.

Сын: Лоскутов Христофор Иванович

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Михайлович

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
16.04.1887 год крещение. Восприемник: уволенный в запас армии солдат Леонтий Иванов Кожевников. лл. 19 об. 20
Рождение ребёнка
04.08.1888 ст.

Сын: Лоскутов Матвей Иванович

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Михайлович

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
6.08.1888 года крещение. Восприемник: Антипа Карпов Лоскутов лл. 171 об. 172
Смерть
Неизвестно

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