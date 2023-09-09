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Нечаев Николай Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Нечаев Гаврила

Мать: Нечаева Мелания

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нечаев Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Нечаева Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нечаев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Нечаева Раиса

Рождение ребёнка
19.08.1936

Дочь: Самохина Галина Николаевна

Мать ребёнка: Нечаева Раиса

Смерть
1946

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