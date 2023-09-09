Нечаев Николай Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1946
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Нечаев Гаврила
Мать: Нечаева Мелания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нечаев Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Нечаева Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нечаев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Нечаева Раиса
Рождение ребёнка
19.08.1936
Дочь: Самохина Галина Николаевна
Мать ребёнка: Нечаева Раиса
Смерть
1946