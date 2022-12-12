Горбачева (Гурова) Пелагея Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачева (Гурова) Пелагея Лаврентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1911

Дата смерти

20.02.1983

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1911

Отец: Гуров Лаврентий Матвеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1936

Дочь: Кабанова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Горбачев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
04.03.1939

Сын: Горбачев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Горбачев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
09.12.1946

Сын: Горбачев Василий Иванович

Отец ребёнка: Горбачев Иван Григорьевич

Кропоткин, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбачев Иван Григорьевич

Смерть
20.02.1983
Димитровград, город Димитровград, Ульяновская область
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