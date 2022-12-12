Горбачева (Гурова) Пелагея Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1911
Дата смерти20.02.1983
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1911
Отец: Гуров Лаврентий Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1936
Дочь: Кабанова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Горбачев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
04.03.1939
Сын: Горбачев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Горбачев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
09.12.1946
Сын: Горбачев Василий Иванович
Отец ребёнка: Горбачев Иван Григорьевич
Кропоткин, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.02.1983
Димитровград, город Димитровград, Ульяновская область