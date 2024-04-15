Сметанина (Верхорубова) Варвара Пименовна
Место рождения
Дата рождения01.12.1884 ст.
Дата смерти16.11.1968
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1884 ст.
Крещение
02.12.1884 ст.
Александровское, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Александро-Невская церковь село Александровское Котельнического уезда Вятской губернии
Бракосочетание
07.02.1911 ст.
Рождение ребёнка
19.11.1919
Дочь: Сметанина Александра Поликарповна
Отец ребёнка: Сметанин Поликарп Иванович
Рождение ребёнка
25.01.1922
Дочь: Меньшикова Татьяна Поликарповна
Отец ребёнка: Сметанин Поликарп Иванович
Рождение ребёнка
26.12.1922
Дочь: Сметанина Зоя Поликарповна
Отец ребёнка: Сметанин Поликарп Иванович
Рождение ребёнка
02.02.1926
Дочь: Сметанин Григорий Поликарпович
Отец ребёнка: Сметанин Поликарп Иванович
Вступление в колхоз
1930
Место жительства
?.11.1952
Кумыш, Лысьвенский, Пермский край
Место жительства
?.11.1953
Лысьва, Лысьвенский, Пермский край
Смерть
16.11.1968