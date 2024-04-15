Сметанина (Верхорубова) Варвара Пименовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сметанина (Верхорубова) Варвара Пименовна

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Место рождения

Сметанинской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

01.12.1884 ст.

Дата смерти

16.11.1968

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1884 ст.

Отец: Верхорубов Пимен Георгиевич

Мать: Верхорубова Ирина Федоровна

Сметанинской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Крещение
02.12.1884 ст.
Александровское, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Александро-Невская церковь село Александровское Котельнического уезда Вятской губернии
Бракосочетание
07.02.1911 ст.

Муж: Сметанин Поликарп Иванович

Бороны, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.11.1919

Дочь: Сметанина Александра Поликарповна

Отец ребёнка: Сметанин Поликарп Иванович

Бороны, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
25.01.1922

Дочь: Меньшикова Татьяна Поликарповна

Отец ребёнка: Сметанин Поликарп Иванович

Бороны, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.12.1922

Дочь: Сметанина Зоя Поликарповна

Отец ребёнка: Сметанин Поликарп Иванович

Бороны, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.02.1926

Дочь: Сметанин Григорий Поликарпович

Отец ребёнка: Сметанин Поликарп Иванович

Бороны, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Вступление в колхоз
1930
Бороны, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
?.11.1952
Кумыш, Лысьвенский, Пермский край
Место жительства
?.11.1953
Лысьва, Лысьвенский, Пермский край
Смерть
16.11.1968
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