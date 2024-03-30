Бородкин Павел Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти21.05.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Рождение ребёнка
18.03.1918 ст.
Дочь: Горохова Матрена Павловна
Мать ребёнка: Бородкина Фекла Сидоровна
пос. Кузьминский Усть-Таркского района Новосибирской области
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Бородкина Фекла Сидоровна
с. Покровка Усть-Таркского района Новосибирской области
Год и место рождения взяла с сайта "Память Народа"
Рождение ребёнка
20.10.1922
Сын: Бородкин Василий Павлович
Мать ребёнка: Бородкина Фекла Сидоровна
д. Кузминка Усть-Таркского района Новосибирской области
Рождение ребёнка
08.12.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бородкина Фекла Сидоровна
д. Кузьминка Усть-Таркского района Новосибирской области
Рождение ребёнка
01.05.1928
Сын: Бородкин Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Бородкина Фекла Сидоровна
Рождение ребёнка
28.12.1929
Мать ребёнка: Бородкина Фекла Сидоровна
с. Покровка Усть-Таркского района Новосибирской области
Рождение ребёнка
21.06.1932
Дочь: Медведева Валентина Павловна
Мать ребёнка: Бородкина Фекла Сидоровна
д. Кузьминка Усть-Таркского района Новосибирской области
Рождение ребёнка
21.06.1932
Мать ребёнка: Бородкина Фекла Сидоровна
д. Кузьминка Усть-Таркского района Новосибирской области
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.05.1977
Бердск, город Бердск, Новосибирская область