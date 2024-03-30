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Бородкин Павел Гаврилович

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Место рождения

Еланка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

21.05.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1897 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Еланка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.03.1918 ст.

Дочь: Горохова Матрена Павловна

Мать ребёнка: Бородкина Фекла Сидоровна

пос. Кузьминский Усть-Таркского района Новосибирской области
Рождение ребёнка
1918

Сын: Бородкин Леонид Павлович

Мать ребёнка: Бородкина Фекла Сидоровна

с. Покровка Усть-Таркского района Новосибирской области
Год и место рождения взяла с сайта "Память Народа"
Рождение ребёнка
20.10.1922

Сын: Бородкин Василий Павлович

Мать ребёнка: Бородкина Фекла Сидоровна

д. Кузминка Усть-Таркского района Новосибирской области
Рождение ребёнка
08.12.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бородкина Фекла Сидоровна

д. Кузьминка Усть-Таркского района Новосибирской области
Рождение ребёнка
01.05.1928

Сын: Бородкин Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Бородкина Фекла Сидоровна

Рождение ребёнка
28.12.1929

Сын: Бородкин Виктор Павлович

Мать ребёнка: Бородкина Фекла Сидоровна

с. Покровка Усть-Таркского района Новосибирской области
Рождение ребёнка
21.06.1932

Дочь: Медведева Валентина Павловна

Мать ребёнка: Бородкина Фекла Сидоровна

д. Кузьминка Усть-Таркского района Новосибирской области
Рождение ребёнка
21.06.1932

Сын: Бородкин Михаил Павлович

Мать ребёнка: Бородкина Фекла Сидоровна

д. Кузьминка Усть-Таркского района Новосибирской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородкина Фекла Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородкина Фекла Сидоровна

Смерть
21.05.1977
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
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