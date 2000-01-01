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Чернова -Светлакова Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1925

Отец: Светлаков Василий

Мать: Светлакова Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Чернов Геннадий Алексеевич

Отец ребёнка: Чернов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1949

Сын: Чернов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Чернов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Чернова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Чернов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
14.11.1953

Сын: Чернов Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Чернов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Чернова Зоя Алексеевна

Отец ребёнка: Чернов Алексей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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