Чернова -Светлакова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1925
Отец: Светлаков Василий
Рождение ребёнка
1946
Сын: Чернов Геннадий Алексеевич
Отец ребёнка: Чернов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1949
Сын: Чернов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Чернов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Чернова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Чернов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
14.11.1953
Отец ребёнка: Чернов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Чернова Зоя Алексеевна
Отец ребёнка: Чернов Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно