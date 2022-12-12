Валеев Габдрахман Миннивалеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валеев Габдрахман Миннивалеевич

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Место рождения

Байряка, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.03.1889

Дата смерти

03.04.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Байряка, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.06.1923

Сын: Валеев Хай Габдрахманович

Мать ребёнка: Валеева Гайша Тазиевна

Байряки-Тамак, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.06.1931

Дочь: Валеева Мархаба Габдрахмановна

Мать ребёнка: Валеева Гайша Тазиевна

Байряки-Тамак, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
03.04.1976
Ютаза, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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