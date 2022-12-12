Валеев Габдрахман Миннивалеевич
Место рождения
Дата рождения22.03.1889
Дата смерти03.04.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1923
Сын: Валеев Хай Габдрахманович
Мать ребёнка: Валеева Гайша Тазиевна
Рождение ребёнка
30.06.1931
Дочь: Валеева Мархаба Габдрахмановна
Мать ребёнка: Валеева Гайша Тазиевна
Смерть
03.04.1976
Ютаза, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)