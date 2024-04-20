Крохина Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиПосле 1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1876
Рождение ребёнка
03.06.1879 или 03.07.1879
Дочь: (Крохина) Мария Александровна
Отец ребёнка: Крохин Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
23.11.1880
Дочь: (Крохина) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Крохин Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
16.02.1882
Дочь: (Крохина) Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Крохин Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 16.09.1883
Сын: Крохин Александр Александрович
Отец ребёнка: Крохин Александр Григорьевич
Смерть
После 1876