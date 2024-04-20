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Крохина Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

После 1876

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1876

Муж: Крохин Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
03.06.1879 или 03.07.1879

Дочь: (Крохина) Мария Александровна

Отец ребёнка: Крохин Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
23.11.1880

Дочь: (Крохина) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Крохин Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
16.02.1882

Дочь: (Крохина) Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Крохин Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 16.09.1883

Сын: Крохин Александр Александрович

Отец ребёнка: Крохин Александр Григорьевич

Смерть
После 1876

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