Новокшонова (Новокшонова) Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новокшонова (Новокшонова) Елена Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1955

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1955

Отец: Новокшонов Павел Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.09.1978

Сын: Новокшонов(Бздюлев) Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Новокшонов(Бздюлев) Павел Васильевич

Рождение ребёнка
28.05.1983

Сын: Новокшонов(Бздюлев) Алексей Павлович

Отец ребёнка: Новокшонов(Бздюлев) Павел Васильевич

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