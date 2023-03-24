Новокшонова (Новокшонова) Елена Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1955
Отец: Новокшонов Павел Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.09.1978
Сын: Новокшонов(Бздюлев) Дмитрий Павлович
Отец ребёнка: Новокшонов(Бздюлев) Павел Васильевич
Рождение ребёнка
28.05.1983
Сын: Новокшонов(Бздюлев) Алексей Павлович
Отец ребёнка: Новокшонов(Бздюлев) Павел Васильевич